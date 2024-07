Florenzi promosso dopo Rapid Vienna Milan: gol a parte, c’è un ASPETTO che è piaciuto a Fonseca. I dettagli

Alessandro Florenzi è stato tra i calciatori che l’edizione odierna di Tuttosport ha voluto promuovere dopo la prima uscita stagionale del nuovo Milan targato Fonseca.

Non solo per il gol realizzato (nell’occasione ottimo comunque il suo inserimento) ma anche perchè se impiegato nei due di centrocampo accanto a Bennacer e quindi in ruolo a lui non proprio congeniale ha fatto comunque vedere buone cose.