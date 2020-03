Figc, convocato consiglio federale straordinario: le possibili decisioni

La Figc convoca consiglio federale straordinario per martedì 10 marzo: all’ordine del giorno la sospensione della Serie A

La Figc ha reso noto di aver convocato consiglio federale straordinario per martedì 10 marzo. All’ordine del giorno il futuro del campionato di Serie A. La giornata odierna, che vede tra le gare in programma anche Milan-Genoa, non è in discussione ma si valuterà la sospensione del campionato a partire dalla prossima giornata.

Martedì 10 marzo la Figc prenderà una decisione definitiva riguardo al futuro del campionato il cui proseguo programmato è nuovamente in discussione. Secondo Marco Bellinazzo le possibili decisioni sarebbero tre: 1) Fermare tutto per decreto governativo; 2) continuare a porte chiuse fino al primo contagio tra calciatori o staff; 3) sospendere per 30/45 giorni e ripartire a porte chiuse, con il rinvio dell’Europeo di un anno.