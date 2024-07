Ferrara su Napoli Milan: «Sarà il giorno del compleanno di Maradona, aggiunge emozione. Su Conte…». Le dichiarazioni dell’ex calciatore

L’ex calciatore Ferrara ha parlato a margine della presentazione del calendario della Serie A 2024/25 analizzando quella che sarà la sfida tra Napoli e Milan.

PAROLE – «Tanti anni fa ha rappresentato una sfida epica, storica. E sapere che è il giorno del compleanno di Diego aggiunge ulteriore emozione. Però saremo ancora all’inizio della stagione, poter capire il percorso delle due squadre sarà difficile».

SU CONTE – «A parte che si sono conosciuti in tempi passati, credo Conte abbia fatto il suo primo gol in Serie A con il Lecce contro il Napoli. Sarebbe assolutamente contento, la scelta di De Laurentiis è giusta: dopo un anno veramente difficile può dare qualcosa in più e riportare il Napoli dove merita».