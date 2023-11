Ferguson Milan, parla l’agente: «In estate lo voleva una squadra di A, è pronto per qualsiasi top club». Tutte le parole di Bill McMurdo

L’agente del giocatore del Bologna Ferguson, che piace anche al mercato Milan, ha parlato a Sportitalia del futuro del suo assistito.

PAROLE – «Ha firmato un nuovo contratto lo scorso luglio e il club ha dichiarato che non era disponibile per il trasferimento. Questo nonostante l’interesse di una squadra italiana e di una società di Premier League. A Bologna è felicissimo. Pronto per una big di A? Non è ancora al suo massimo livello, ma potrebbe giocare in qualsiasi top team».