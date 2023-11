Felipe Melo: «Loro i miei favoriti per lo scudetto». Poi dà un consiglio alla Serie A e al calcio italiano

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Felipe Melo ha parlato così della Serie A. Le sue dichiarazioni.

CALCIO ITALIANO – «Se seguo ancora la Serie A? Mi piace molto e non è così indietro come si dice, le tre finaliste tra Champions, Europa e Conference League nella scorsa stagione lo confermano. Bisogna, però, alzare il tasso tecnico e per farcela la via è una: acquistare i campioni. Non conosco nel dettaglio la situazione economica del calcio italiano, ma solo i top player aumentano livello e appeal. Mi auguro che possano arrivare, lo dico da tifoso e da persona che ama l’Italia»

SERIE A – «L’Inter è davanti. Mi sarei aspettato qualcosa in più dalla Roma, anche se resto un grande ammiratore di Mourinho, mentre la Juventus non è quella di 4-5 anni fa. Quest’anno Inzaghi ha tutto per vincere il titolo»