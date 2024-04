Felipe Anderson Milan: smentito l’interesse dei rossoneri, la volontà del brasiliano per il futuro

In casa Lazio resta da definire il futuro di Felipe Anderson. In tal senso smentita l’ipotesi legata al calciomercato Milan

Nonostante i rumours degli ultimi giorni, il calciomercato Milan non sta lavorando per Felipe Anderson.

Come riportato da Calciomercato.com l’esterno brasiliano, in scadenza di contratto con la Lazio, ha delle ricche offerte dall’Arabia ma preferirebbe restare in Italia. Ecco perché la Juventus sta viaggiando spedita sull’obiettivo, la strada è abbastanza libera da ostacoli. I contatti tra la dirigenza bianconera e l’entourage del giocatore sono costanti alla ricerca di un accordo economico non poi così lontano.