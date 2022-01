Fattore Ibrahimovic: i dati dello svedese in trasferta

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan ha battuto il Venezia al Penzo. Tra i protagonisti anche Ibrahimovic, autore di una rete, che sta diventando un fattore in trasferta

Il Milan ha battuto il Venezia in maniera netta. 3-0 al Penzo al termine di una partita indirizzata dal gol di Ibra al 2′ e completata dalla doppietta di Theo.

Proprio lo svedese sta diventando un fattore in trasferta: Sette degli otto gol di Ibra in questo campionato sono arrivati lontano da San Siro: lo svedese è il migliore marcatore di questa Serie A nei match in trasferta.