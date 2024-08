Caressa NON HA DUBBI: «Scudetto? Milan FAVORITO ma va capita QUESTA cosa. Due i giocatori CHIAVE»

Fabio Caressa, noto giornalista, non ha dubbi: il Milan resta la squadra favorita per la vittoria dello scudetto. Le dichiarazioni

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Fabio Caressa, noto giornalista, ha dichiarato:

PAROLE – «Maignan è stato straordinario in almeno due parate e ha permesso al Milan di avere speranze di tornare in partita, andare a riposo sotto due a zero sarebbe stato pesantissimo. Al momento il Milan è la mia favorita, poi dipende anche dagli acquisti che farà la Juventus. Mi piace molto però come è stato costruito il Milan, a patto di non vedere più la squadra del primo tempo, era troppo sbilanciata. Con un certo equilibrio a centrocampo io credo che il Milan possa sviluppare un gioco molto interessante, infatti è per questo che ho voluto premiare Reijnders mettendolo nella top 11. Tijjani è un giocatore che riesce a dettare i tempi di gioco meglio degli altri centrocampisti, risulterà fondamentale».