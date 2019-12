Ex rossoneri, Cutrone ad un passo dalla Fiorentina

Un ex rossonero è pronto a ritornare in Serie A: si tratta di Patrick Cutrone, in orbita Fiorentina per gennaio

Un ex rossonero è pronto a ritornare in Serie A: si tratta di Patrick Cutrone, ragazzo ancora molto amato dalla tifoseria milanista. Il centravanti si era trasferito per 18 milioni di euro in estate al Wolverhampton, ma ora vorrebbe approdare in Italia. Si è fatta avanti la Fiorentina che mette sul piatto un prestito oneroso più diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

Rocco Commisso vuole rinforzare la rosa, soprattutto nel reparto avanzato. I Wolves stanno valutando l’offerta: nei prossimi giorni la trattativa potrebbe concludersi con la fumata bianca.