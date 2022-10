Ex Milan, Van Basten: «Neymar ha un atteggiamento sgradevole»

Marco Van Basten, storico ex attaccante del Milan, ha criticato duramente l’atteggiamento di Neymar, stella del PSG

Intervistato da Ziggo Sport, Marco Van Basten ha attaccato duramente Neymar:

«Trovo fastidioso il comportamento dei giocatori del Paris Saint-Germain, in particolare Neymar. È lui a iniziare a comportarsi così, incoraggiando le altre persone ad avere cattivi comportamenti. Penso sia negativo per una grande squadra. Un secondo prima fa fallo su qualcuno, subito dopo si comporta da vittima. Si occupa di tutto, tranne che di calcio. Gioca con l’arbitro, con l’avversario. Sarei felice se qualcuno lo affrontasse davvero, in campo è davvero sgradevole».