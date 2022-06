Pepe Reina non rientra nei piani della Lazio: ecco i dettagli sulla situazione dell’ex portiere rossonero

Come riportato dal Corriere dello Sport, Pepe Reina non rientra più nei piani di Maurizio Sarri e della Lazio.

Il tecnico ex Napoli e Juventus, infatti, spingerà per l’acquisto di due portieri: non solo un titolare, ma anche un sostituto di Pepe Reina.