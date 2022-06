Ex Milan, Pirlo riparte dalla Turchia: firma con il Karagumruk

Nuova avventura per Andrea Pirlo dopo l’esonero dalla Juventus: l’ex tecnico bianconero ha firmato per il Karagumruk

Andrea Pirlo inizierà presto una nuova avventura. L’ex tecnico della Juventus, esonerato dopo la fine della scorsa stagione, ha trovato l’accordo con il Karagumruk.

L’ex bianconero, nonchè ex giocatore del Milan, ha firmato in mattinata il contratto che lo legherà alla squadra turca per un anno. Lo riporta Gianluca Di Marzio.