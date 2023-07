Ex Milan, Kessiè torna in Italia? Chiara la volontà del giocatore

Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile ritorno dell’ex Milan Kessiè in Italia. La volontà del giocatore è chiara

Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile ritorno dell’ex Milan Kessiè in Italia. La volontà del giocatore è chiara. L’ivoriano cercato anche dalla Juventus ha messo un campionato su tutti al primo posto.

Per Sportmediaset si tratta della Premier League. Non da è da escludere quindi che in gioco possano entrare altri club militanti in Inghilterra.