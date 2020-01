Ex Milan: Fabio Borini in gol all’esordio con il Verona

Ha lasciato il Milan in questa finestra di mercato per giocare di più. Fabio Borini in gol all’esordio con l’Hellas Verona contro il Bologna

Classe 1991, 28 anni, è Fabio Borini. Una carriera divisa tra Serie A e Premier League, con un campionato una coppa e una supercoppa d’Inghilterra vinti con il Chelsea. Ha giocato nel Liverpool, nella Roma, nel Bologna e nel Sunderland prima di arrivare al Milan.

Con i rossoneri ha giocato 75 match andando a rete per 8 volte. Nasce punta centrale , ma viene poi adattato in qualsiasi ruolo, fa il terzino, la mezzala e l’esterno di centrocampo. In questa stagione solo 2 presenze e allora ha deciso che a 28 anni voleva giocare di più. Ha scelto verone e Ivan Juric. Oggi ha segnato all’esordio per scrivere un altro pezzo di storia della sua carriera.