Ex Milan, Bellanova ad un passo dall’Inter: i dettagli

La trattativa tra Cagliari ed Inter per Bellanova sembra essere arrivata ormai alle battute finali: l’ex Milan ad un passo dai nerazzurri

La trattativa tra Cagliari ed Inter per Raoul Bellanova, ex Milan, sembra essere arrivata ormai alle battute finali per la reciproca gioia: i nerazzurri mettono le mani su un prospetto dal sicuro avvenire, mentre i rossoblú ottengono risorse fresche per il mercato in entrata.

Secondo quanto riportato da Skysport per domani sarebbe previsto un incontro decisivo tra le parti con la chiusura ormai ad un passo.