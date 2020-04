Ex Milan: «Attesi una settimana in albergo prima del si di Galliani»

A SkySport Calciomercato un ex Milan ha voluto ricordare le trattative con Galliani che li sono valsi la maglia rossonera

Ecco le parole di Maxi Lopez ai microfoni di SkySport calciomercato in merito a come arrivò a vestire la maglia del Milan.

«Milan? Un’esperienza incredibile. Sono partito da Catania e arrivato a Milano: firmo il contratto, ma il Milan cercava anche un’altra punta che in quel momento era Tevez. Braida allora mi disse di aspettare. Sono rimasto una settimana in albergo in attesa e mi allenavo in una palestra a Piazza della Repubblica»