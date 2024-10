Espulsione Theo Hernandez, rischio STANGATA! Grosso timore in casa Milan, rischia di saltare quella partita

Espulsione Theo Hernandez, rischio stangata per il francese dopo il rosso con la Fiorentina: può saltare il Napoli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan c’è grande preoccupazione per la decisione del Giudice Sportivo, attesa per oggi, sull’espulsione a fine partita di Theo Hernandez contro la Fiorentina.

Tutto dipenderà da cosa Pairetto ha scritto nel referto: le due giornate di squalifica sono praticamente certe ma c’è anche il rischio che le gare da saltare siano tre. Se così fosse Theo Hernandez non salterebbe solo le sfide contro Udinese e Bologna ma anche il big match contro il Napoli.