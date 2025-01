Espulsione Musah, Capello e il consiglio a Conceicao: sul centrocampista l’ha detto veramente!

Espulsione Musah, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha criticato il comportamento del centrocampista americano dando un consiglio a Conceicao

Intervenuto a Sky, Fabio Capello ha analizzato così Dinamo Zagabria–Milan:

PAROLE – «Musah l’ho visto subito molto nervoso, qualche cosa in più poteva fare, e Conceicao doveva forse capire che era il caso di toglierlo, alle volte serve anche il coraggio di prendere queste decisioni e cambiare un giocatore Poi hanno fatto una partita discreta. Ma non mi è piaciuto l’arbitro, prima ha concesso il rigore poi chiamato dal Var non lo ha dato… non mi piacciono queste cose, non capisco proprio cosa il direttore di gara abbia visto».