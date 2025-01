Esonero Fonseca, Zazzaroni sicuro: «Il portoghese ha commesso gli stessi errori di quell’allenatore»

Esonero Fonseca, Ivan Zazzaroni, noto giornalista, è convinto che il portoghese abbia commesso gli stessi errori di Garcia

Ospite a TMW Radio, Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha parlato così dell’esonero di Fonseca da parte del Milan:

PAROLE – «L’impatto emotivo di Conceicao c’è stato, è un allenatore emotivo alla Simeone. Ma al di là di questo, l’ha buttata via l’Inter, come l’ha buttata via prima la Juve. L’Inter era molto sicura di sè e non ha fatto come Ranieri nell’altro derby, non si è protetta. Sul 2-0 ha continuato a giocare e poi ha preso la rimonta. Non riduco l’impresa del Milan, ma l’Inter poteva gestire il risultato. Fonseca ha messo in discussione Leao e Theo Hernandez, ma anche Tomori ma le differenze con gli altri ci sono. Ha fatto gli stessi errori di Rudi Garcia lo scorso anno al Napoli».