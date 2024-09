Esonero Fonseca, PANCARO non ci sta: «Sarebbe stato INGIUSTO, c’è comunque UNA COSA DA DIRE». Le sue parole

Giuseppe Pancaro, ex giocatore del Milan, si è concesso in esclusiva ai nostri microfoni. Di seguito le sue dichiarazioni, dove ha commentato tutte le voci riguardanti un possibile esonero di Fonseca.

Come hai vissuto le voci della scorsa settimana riguardo a un possibile esonero di Fonseca?

«Secondo me è sbagliato mettere sulla graticola un allenatore dopo solo quattro giornate. Obiettivamente, però, il Milan le prime partite aveva dato una sensazione non positiva. Ripeto. comunque, il concetto di base: non si può buttare alle ortiche una progettazione dopo appena quattro partite. Noi allenatori – giustamente – dipendiamo da risultati ma, comunque, credo che ci voglia un arco di tempo di tempo maggiore per giudicare l’operato di un allenatore».