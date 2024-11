Esonero Fonseca, incredibile indiscrezione sul futuro del tecnico! Avviso del club, per salvare la panchina serve... Ultimissime

Esonero Fonseca, l’ottimo percorso in Champions League non basta al tecnico per tenersi la panchina: serve la svolta in campionato

Importante indiscrezione rilanciata da calciomercato.com sul futuro di Paulo Fonseca, tecnico del Milan:

PAROLE – «Basterà un percorso netto in Champions League a Fonseca per mettere mettere i bulloni alla panchina? Probabilmente no e il tecnico portoghese ne è consapevole. Serve un’inversione a U in campionato dove le difficoltà incontrate sono andate oltre ogni nefasta aspettativa. Il Milan oggi è settimo in classifica, lontano dalla zona Champions League di 9 punti. Per il club la qualificazione alla massima competizione è troppo importante, fondamentale. Ecco perché la partita di sabato contro l’Empoli risulta essere ancora più importante di quella contro lo Slovan Bratislava. Così come lo saranno le prossime 4 prima della fine dell’anno».