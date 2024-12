Esonero Fonseca, l’ultimo spiffero sul tecnico lascia senza fiato! Scenario da non credere

Esonero Fonseca, il tecnico portoghese, nonostante la vittoria sul Verona, tornerebbe a rischio in caso di stop contro la Roma

Come riferito dal Corriere della Sera, e in particolare da Arianna Ravelli, nota giornalista, c’è un importante aggiornamento in casa Milan su Paulo Fonseca.

Il Natale, a -14 punti dalla vetta e con la zona Champions (obiettivo non mancabile, sia dal punto di vista sportivo sia economico) pericolosamente lontana, non fa restare tranquillo neanche Fonseca che, in caso di sconfitta contro la Roma, potrebbe tornare a rischio.