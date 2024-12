MN24 – Esonero Fonseca, retroscena da Milanello: arrivata anche la dirigenza

Esonero Fonseca, a Milanello anche la dirigenza e la squadra per l’ultimo saluto al tecnico portoghese: attesa per Conceicao

Come appreso da Milannews24, a Milanello è arrivata anche la dirigenza del Milan.

Dopo l’arrivo di Paulo Fonseca, al centro sportivo di Milanello sono arrivati anche Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. La dirigenza si riunisce dunque, oggi per salutare l’ex allenatore e accogliere quello nuovo ormai in arrivo. C’è attesa ora per l’arrivo di Sergio Conceicao che sbarcherà a Linate alle 14.30.