Esonero Fonseca, Di Marzio SPIEGA: «C’è un’ipotesi CHIARA in cui rischia il posto. Nomi alternativi? Vi svelo TUTTO»

Esonero Fonseca, Gianluca Di Marzio, noto giornalista, ha parlato del futuro del tecnico portoghese: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Gianluca Di Marzio ha parlato così del futuro di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan:

PAROLE – «Fonseca mi sembrava dimesso e preoccupato al termine della partita contro il Liverpool. Oggi l’ho rivisto carico: spesso noi giornalisti non ci rendiamo conto e giudichiamo in maniera superficiale. In caso di sconfitta pesante e rovinosa rischia la panchina. Non ci sono nomi più avanti degli altri: c’è una lista perché un grande club deve essere pronto nell’eventualità».