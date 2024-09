Esonero Fonseca, il BOSS IBRAHIMOVIC ha già deciso: la scelta sul FUTURO DEL TECNICO. Le ultimissime sui rossoneri

Paulo Fonseca non è mai stato così vicino dal dire addio alla panchina del Milan. Come riporta Il Giornale il boss Ibrahimovic non aspetterà il derby per il dopo Fonseca. Dopo il ko contro il Liverpool i dirigenti milanisti Ibrahimovic, Furlani e Moncada si sono riuniti a San Siro e hanno deciso che ci sarà un cambio sulla panchina del Milan

Nonostante i recenti contatti con Terzic del Borussia Dortmund non è da escludere che i rossoneri opteranno su Massimiliano Allegri, tecnico che conosce molto bene la Serie A.