Esonero Fonseca, deadline confermata! Avviso di Furlani, il tecnico si gioca tutto in queste due partite

Esonero Fonseca, al tecnico è stata confermata una precisa deadline: servono 6 punti contro Monza e Cagliari per tenersi la panchina

Come riferito da Il Giornale, il Milan ha confermato quella che è una vera e propria fiducia a tempo per quanto riguarda Paulo Fonseca. Il tecnico, rimasto al comando anche dopo lo scivolone col Napoli, deve collezionare 6 punti contro Monza e Cagliari per tenersi stretto il posto.

La gara contro il Real Madrid di martedì sera in Champions League non viene vista come decisiva anche se sono da evitare brutte figure. Altrimenti il ribaltone diventerebbe uno scenario possibile.