Esonero Fonseca, Brambati SENTENZIA: «Non andava proprio PRESO! C’era LUI libero, scelta INCOMPRENSIBILE»

Esonero Fonseca, Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha contestato il Milan per non aver preso Conte

Ospite a TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così del momento del Milan dopo la sconfitta contro la Fiorentina:

PAROLE – «Io dico che parte da lontano il problema. Ho visto quello che è successo a Roma contro la Lazio con Leao e Theo Hernandez, con una punizione che è durata solo mezza partita. E dico: attenzione Milan, Fonseca, Juve, Giuntoli, perché c’era a casa il signor Conte, non lo avete preso…e la Juve ha mandato via anche Manna, che ha portato McTominay, che ha portato un giocatore del genere a Conte. Se Milan e Juve arrivano dietro al Napoli, si devono cospargere il capo di cenere, perchè Conte era a casa e alla Juve sarebbe andato di corsa e ha aspettato fino alla fine una chiamata, anche del Milan. E poi aggiungo: Giuntoli, hai fatto un mercato che fa ridere. Ha pagato 60 mln Koopmeiners, 36 Nico Gonzalez, più un portiere che poteva evitare di prendere visto che aveva il polacco. E poi quando dice che l’allenatore si deve arrangiare dopo il ko di Bremer, è una battuta venuta male che doveva evitare. Per me Giuntoli ha convinto zero. Esonero Fonseca? Non era da prendere all’inizio. C’era Conte libero e si doveva puntare su di lui. Lui è ingerente nelle situazioni di mercato».