Esonero Fonseca, Bianchin rivela: «Il Milan ha dato tre partite al tecnico per tenersi la panchina. Ecco quali»

Esonero Fonseca, Luca Bianchin, noto giornalista, ha commentato la situazione relativa al futuro del tecnico portoghese

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin ha parlato così della situazione di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan:

PAROLE – «Le tre partite del destino di Fonseca: tra Verona e Riad, si gioca il futuro 3 appuntamenti in 2 settimane. Stasera a Verona. Il 29 dicembre contro la Roma. Il 3 gennaio semifinale di Supercoppa contro la Juve. Fonseca ha bisogno di risultati per tenersi la panchina. Il club non si è mosso concretamente con altri allenatori ma la classifica, è chiaro, ora è pesante. Il Milan è a 14 punti dal primo posto e a 8 punti dal quinto, che potrebbe qualificare alla Champions. Ottavo posto».