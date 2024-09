Esonero Fonseca, arriva L’ANNUNCIO di Alfredo Pedullà: «Se sbaglia LIVERPOOL e INTER…». Le ultimissime sui rossoneri

Afredo Pedullà, noto giornalista di Sportitalia, ha fatto il punto sulla situazione di Paulo Fonseca al Milan. Di seguito le sue parole.

FONSECA MILAN – «Se sbaglia Liverpool e Inter per me la società lo cambierà. Io credo che come minimo ci sarà una riflessione per cercare di non buttare tutta la stagione. Fonseca ha già sbagliato le prime tre partite: poi magari riuscirà a battere sia il Liverpool che l’Inter. Mi sembra comunque un bivio troppo prematuro rispetto a quella che esaltazione di un mercato fatto su misura per Fonseca».