Esonero Fonseca, un candidato si DEFILA? Il top club si MUOVE e il portoghese RESPIRA. Ultime

Esonero Fonseca, il tecnico portoghese tira un sospiro di sollievo? Allegri cercato dal Benfica si allontana dalla panchina rossonera

Come riferito dal Corriere dello Sport, Paulo Fonseca, attuale tecnico del Milan, potrebbe tirare a breve un sospiro di sollievo rispetto alla sua posizione in panchina, ovviamente in bilico dopo i due punti conquistati nelle prime tre partite di campionato.

Max Allegri, accostato alla panchina rossonera nelle ultime settimane, è infatti stato contattato dal Benfica, top club del campionato portoghese, per un eventuale incarico a stagione appena iniziata. Seguiranno sviluppi.