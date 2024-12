Esonero Fonseca, Adani sentenzia: «Meno male per tutti! Non ho mai visto continuità ed evoluzione della squadra». Il commento

Adani alla Domenica Sportiva sulla Rai ha commentato l’esonero di Fonseca ufficializzato ieri mattina dal Milan.



ADANI – «Meno male per tutti. Mi sembra sia stato scelto e poco altro. Non abbiamo mai visto continuità, nemmeno da parte sua, nel progetto tecnico e nell’evoluzione della squadra nonostante le due grande imprese di Madrid e del derby. Poi non ho mai visto nel mondo Milan lucidità, amore coi i tifosi. Il popolo rossonero ha rapporto di una vita con questa maglia eppure non è mai cominciato quest’anno».