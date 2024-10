Eranio punge la società sul caso rigori: «Berlusconi intervenne in questa maniera! Secondo me Fonseca dovrebbe...»

Le parole dell’ex rossonero Stefano Eranio riguardo il caso rigori sviluppatosi durante Fiorentina-Milan della scorsa domenica

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it, l’ex rossonero Stefanio Eranio ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo il caso rigori dello scorso Fiorentina Milan.

PAROLE – «È una cosa grave e la società deve intervenire. Berlusconi legittimò Sacchi davanti al gruppo, lo stesso dovrebbe fare questa proprietà, perché in caso contrario diventa un problema. Se i rigore lo calcia Theo o Abraham e non Pulisic non va bene, significa che qui si pensa singolarmente e non di squadra».