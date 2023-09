En-Nesyri Milan, Bounou conferma: «Aveva delle proposte ma non sarebbe andato via»

Il Milan ha sondato il terreno per Youssef En-Nesyri del Siviglia, prima di virare su Jovic. Lo conferma l’ex compagno di squadra Bounou

Intervistato da Canal Sur Radio, Yassine Bounou, conferma il tentativo fatto dal Milan per prendere un suo ex compagno al Siviglia, Youssef En-Nesyri.

LE PAROLE – «En-Nesyri aveva delle proposte, ma il Siviglia non poteva lasciarlo andare per qualsiasi offerta. Non avrebbe lasciato il Siviglia per andare in prestito al Milan».