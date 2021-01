Empoli, Corsi: «ASL di Napoli si è risvegliata proprio con noi. Perché non col Milan?»

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole all’indomani dell’eliminazione in Coppa Italia contro il Napoli.

«Bajrami è un ragazzo in fase di completamento, ha grandi doti. Ad oggi gli manca la continuità. Siamo stati sorpresi dalla decisione dell’ASL di Napoli perché poteva intervenire anche con Milan, Genoa e altre squadre, invece no, mentre con l’Empoli si fanno vedere. Parisi? Meglio non parlare di mercato. Oggi mi ha chiamato un intermediario e mi ha detto che c’è una squadra non italiana che lo vuole. Ma arriverà a giugno con noi, così come Ricci. Non so dove andrà quest’ultimo, ma si sono create troppe aspettative su di lui».