Emerson Royal AMMETTE: «Non vedo l’ora di mettere la maglia del Milan. I primi giorni sono stati intensi per questo MOTIVO»

Le parole di Emerson Royal presentatosi oggi in conferenza stampa come nuovo acquisto del Milan. Ecco cosa ha detto sulle sue prime impressioni:

PAROLE – «Primi giorni sono stati intensi: ho fatto tanti esami. Il Milan è un club che si preoccupa molto di questa parte dei giocatori. Entrare nel museo è stato storico, mi sono emozionato: non lo faccio facilmente. Vedere tutti i trofei che il Milan ha conquistato… E’ veramente un sogno. Realmente tutti i brasiliani vogliono venire qui: per me è un onore incredibile. Un momento davvero grande e importante: non vedo l’ora di mettere la maglia».

