Emerson Royal Milan, scelta FATTA: solo quel DETTAGLIO da sistemare! Ecco cosa MANCA per la fumata bianca dell’affare con gli Spurs

Sky Sport dà degli aggiornamenti importanti legati alla trattativa tra il calciomercato Milan e il Tottenham per Emerson Royal: chiusura dell’affare vicinissima! Restano da limare soltanto i dettagli legati ai bonus personali e di squadra.

DETTAGLI – «Base dell’operazione da 14 milioni di euro. Devono essere sistemati soltanto in bonus, che dovranno essere tra i 2 e i 3, per arrivare ad una cifra complessiva di 16. Bonus legati ad obiettivi personali e di squadra. Una volta sistemati questi aspetti ci sarà il via libera definitivo: ecco cosa manca. La scelta è stata fatta».