Emerson Royal Milan, il RETROSCENA sul possibile ruolo: «Dovrà giocare dietro a questo calciatore. Sui cross per Morata…». Le dichiarazioni

Emerson Royal sarà un nuovo giocatore del Milan e per conoscerlo meglio MilanNews24 ha intervistato il giornalista Alfie Nicholson. Le sue dichiarazioni sul possibile ruolo del terzino.

PAROLE – «Emerson Royal ha giocato nel 4-2-3-1 con il Postecoglou per una stagione, quindi non dovrebbero esserci troppi aggiustamenti per il difensore. Se Emerson Royal giocherà dietro a qualcuno come Chukwueze, potrebbe essere positivo in quanto potrà restare indietro e difendere per consentire all’esterno di attaccare e di non indietreggiare. Una cosa che Emerson Royal difficilmente farà è quella di fornire cross in area per qualcuno come Alvaro Morata. I cross di Emerson sono sempre stati molto scarsi ed è stato uno dei motivi principali per cui ha faticato a ottenere spazio con Postecoglou a cui invece piace molto questa soluzione».

