Emerson Royal Milan, prende quota l’ipotesi panchina in Champions: scalpita Calabria. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, nel prossimo turno di Champions League, sarà impegnato a San Siro mercoledì sera contro la Stella Rossa. Vista la pesante sconfitta incassata in campionato contro l’Atalanta i rossoneri hanno l’obbligo di alzare subito la testa.

Paulo Fonseca potrebbe cambiare qualcosa in difesa. Come riportato dal Corriere dello Sport Emerson Royal dovrebbe partire dalla panchina con Calabria titolare, come avvenuto contro lo Slovan Bratislava.