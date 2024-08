Emerson Royal Milan: visite mediche, firma e presentazione, il PROGRAMMA COMPLETO per il terzino brasiliano

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su Emerson Royal, terzino in arrivo al Milan dal Tottenham a titolo definitivo per una quindicina di milioni di euro.

Dopo essere sbarcato a Milano nella serata di ieri, questa mattina il brasiliano si sottoporrà alle visite mediche prima di trasferirsi in sede per la firma sul contratto. Domani mattina presentazione alla stampa mentre nel pomeriggio sarà nello store di via Dante.