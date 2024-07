Emerson Royal Milan, PRIMA offerta dei rossoneri al Tottenham! Accordo col giocatore, spunta il RETROSCENA sulla richiesta degli inglesi

Emerson Royal-Milan, prima offerta dei rossoneri al Tottenham: sul piatto 14 milioni di euro. La richiesta degli inglesi

Come riferito da Daniele Longo, il calciomercato Milan sta provando ad accelerare per cercare di chiudere con il Tottenham la trattativa per Emerson Royal, terzino destro individuato come obiettivo primario da Fonseca e dal club rossonero.

Furlani ha presentato una prima proposta da 14 milioni di euro bonus inclusi mentre gli inglesi, che partivano da un’iniziale richiesta di 25, ora ne chiedono 20 e al momento non aprono ad ulteriori sconti. Col calciatore l’accordo è stato invece trovato sulla base di un quinquennale (o quadriennale con opzione) da 3 milioni di euro a stagione bonus inclusi.