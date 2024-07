Emerson Royal Milan è questione di giorni: nuova OFFERTA in arrivo. Gli AGGIORNAMENTI

Emerson Royal Milan è questione di giorni: nuova OFFERTA in arrivo per il Tottenham. Tutti gli AGGIORNAMENTI

Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il calciomercato Milan sta lavorando in maniera molto attiva in queste ore sul fronte Emerson Royal. I rossoneri hanno migliorato ancora la loro offerta arrivando a proporre al Tottenham 15 milioni di euro.

La richiesta iniziale degli Spurs è di 20: la distanza si sta riducendo e la sensazione è che la settimana che sta per iniziare possa essere decisiva per la conclusione dell’operazione.