Emerson Royal Milan, Galli ASSICURA: «Colpo alla Theo Hernandez? No, ma hanno QUESTA cosa in comune»

Emerson Royal-Milan, Filippo Galli, bandiera rossonera, ha parlato del possibile arrivo del terzino del Tottenham: le dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Filippo Galli ha parlato così del possibile arrivo nel calciomercato Milan di Emerson Royal:

PAROLE – «Affare alla Hernandez? Quello fu un colpo perché Theo aveva 21 anni. Per Royal il Milan farebbe un investimento in linea con quelli della scorsa stagione. Come Theo 5 anni fa, però, anche il brasiliano sembra convinto del progetto: aspetto fondamentale, Fonseca ha bisogno di gente pronta a sposare la causa».