Emerson Royal Milan, parti ora più vicine! Si riduce la forbice domanda-offerta: il PUNTO sulla trattativa per il brasiliano

Ci sono passi in avanti per quanto riguarda la trattativa tra Milan e Tottenham che potrebbe portare a Milano Emerson Royal. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la distanza tra domanda e offerta si sarebbe ridotta.

Gli Spurs valutano il terzino tra i 20 e i 25 milioni di euro, mentre il club rossonero sarebbe disposto a chiudere poco sotto quota 20. Le parti devono ancora venirsi incontro ma l’affare si può fare.