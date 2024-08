Emerson Royal Milan, PIOVONO CONFERME! Dettaglio sul contratto, FIRMA in arrivo

Emerson Royal-Milan, piovono conferme sul contratto che verrà firmato dal laterale brasiliano: quadriennale con opzione

Come confermato da Matteo Moretto, Emerson Royal, terzo colpo del calciomercato Milan in arrivo questa sera a Milano dal Tottenham, firmerà con i rossoneri un contratto di 4 anni con opzione per la stagione successiva.

L’ingaggio si attesterà sui 3 milioni di euro bonus inclusi mentre l’ormai ex Tottenham prenderà la maglia numero 22 pronto a giocarsi il posto a destra con Calabria. Fonseca è stato dunque accontentato.