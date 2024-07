Emerson Royal Milan, avanti TUTTA per il brasiliano! Lui la prima RICHIESTA di Fonseca: la strategia per arrivare al terzino del Tottenham

Arrivato in queste ore a Milano, Paulo Fonseca ha già fatto sapere ai dirigenti quelle che sono le sue richieste per il calciomercato Milan: la prima fra esse è l’acquisto di Emerson Royal. Il terzino destro del Tottenham è il preferito per quel ruolo.

Come fa sapere Sky Sport, il Diavolo ha già presentato una prima offerta per il brasiliano, che è stata però ritenuta insufficiente dagli Spurs. La trattativa è avviata e i rossoneri presenteranno una nuova offerta al rialzo, cercando così di chiudere l’operazione: avanti tutta per l’acquisto dell’esterno brasiliano.