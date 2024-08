Emerson Royal SICURO sulla scelta del Milan: «La migliore per me». Poi FISSA l’obiettivo

Emerson Royal si è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo acquisto del Milan. Ecco le sue parole sulle perchè i rossoneri

Le parole di Emerson Royal presentatosi oggi in conferenza stampa come nuovo acquisto del Milan. Ecco cosa ha detto sul perchè ha scelto i rossoneri:

ARRIVO AL MILAN «Si ho parlato molto con il club, il Milan è sempre stata l’opzione migliore per me, ho tantissima voglia, tutte le squadre in cui stato sono stato un leader, anche durante l’allenamento parlo molto con i compagni, voglio ricompensare il club e portarlo dove merita di stare»

