Emerson Royal a Dazn: «E’ IMPORTANTE vincere contro la Fiorentina per RIMANERE in alto in CLASSIFICA». Le dichiarazioni del terzino

Emerson Royal, terzino del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni.

MILAN CAMBIATO – «La partenza non è stata come volevamo, ma abbiamo lavorato duramente. Abbiamo fatto riunioni ogni giorno».

LA FIORENTINA – «Penso che siamo in un buon momento, lavoriamo come squadra. Oggi è importante, vincendo possiamo rimanere in alto in classifica».