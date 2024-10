Elfsborg Roma 1-0: Baidoo CASTIGA Juric su rigore, CLAMOROSA sconfitta dei giallorossi. Brutto ko in Europa League. Il resconto

La Roma cade a sorpresa in casa dell’Elfsborg in Europa League e perde per 1-0. A castigare la squadra di Juric è il gol di Baidoo al 44′ su rigore.

Brutto ko per i giallorossi, rivali del Milan, che nella prima giornata della competizione avevano pareggiato per 1-1 contro l’Athletic Bilbao. Per Juric si tratta della prima sconfitta alla guida della Roma.