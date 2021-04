È un Milan da record in trasferta: tutti i numeri della squadra di Pioli

Con la vittoria contro il Parma, il Milan raggiunge record incredibile per quanto riguarda le gare in trasferta

Se tra le mura di San Siro il Milan ha qualche difficoltà, in trasferta la squadra di Pioli viaggia a mille. I rossoneri vincono la loro 4° gara consecutiva lontano dalle mura amiche in Serie A, 8 vittorie nelle ultime 9 partite (unica eccezione il match contro lo Spezia).

I rossoneri hanno eguagliato il loro record di successi in trasferta (16) in una singola stagione, considerando tutte le competizioni. Questo traguardo era stato raggiunto anche nelle stagioni 1992/93 e 2014/15, stabilendo inoltre il proprio primato di successi fuori casa (13) in una singola stagione di Serie A.