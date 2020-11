È un Milan camaleontico: cambiate ben sei formazioni titolari in Serie A

Il Milan, dall’inizio del campionato, ha cambiato ben 6 volte la propria formazione titolare su sette giornate

Il Milan conta sulla propria rosa. Il tecnico Pioli, dall’inizio della Serie A, ha cambiato per ben 5 volte la propria formazione titolare. A volte per infortuni (vedi Tatarusanu contro la Roma) o per far riposare alcuni elementi.

Gli unici 11 confermati da Pioli in più gare sono quelli dei match contro Inter e Udinese, mentre per il resto sono sempre stati variati almeno di un elemento.